РФ и Беларусь восстанавливают железнодорожное сообщение спустя 10 месяцев
Движение поездов между Беларусью и Россией возобновилось с 8 февраля. Его отменили из-за коронавируса весной 2020 года.
Движение поездов открыто на «взаимной основе» и будет организовано на маршруте Минск - Москва - Минск. Также в расписании поездов Москва -- Калининград появится остановка в Минске. Маршруты открыты только для граждан двух стран. С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском с трех до пяти.
Пассажирам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до пересечения границы.
Как известно, границы России были закрыты 30 марта 2020 года, для того чтобы предотвратить распространение коронавируса.
08:23 08/02/2021
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