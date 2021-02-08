Названы 4 популярных продукта, которые могут блокировать коронавирус

Речь идёт о продуктах, в состав которых входят соединения, блокирующие ферменты протеазы SARS-CoV-2.





К такому выводу пришли сотрудники Университета Северной Каролины, сообщает научный журнал Frontiers in Plant Science.





Для борьбы с COVID-19 желательно употреблять следующие продукты питания:





Именно эта пища подавляет фермент Mpro, используемый коронавирусом нового типа для размножения в организме человека.





В результате патоген уничтожается и происходит деактивация коронавирусной инфекции.





Пандемия COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года.





По состоянию на утро 8 февраля, общее число положительных тестов на SARS-CoV-2, зарегистрированное за весь период распространения вируса, составляет более 106 миллионов, пишет belnovosti.by





Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли более 2,3 миллионов человек.



