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Морозов ниже -20, похоже, не будет. Но до весны далеко

Если верить прогнозам синоптиков, о слякоти зимой и дожде с неба в нынешнем феврале можно забыть: он обещает быть в меру морозным, снежным и ветреным.


Морозов ниже -20, кроме самых ближайших дней, видимо, не будет. В основном дневная температура будет варьироваться в районе -5 - -10 градусов, ночная –от -7 до -14.

Даже 1 марта в предварительном прогнозе синоптики обещают легкий мороз: -4 - -6 в Минске.


Несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе гидрометеорологической службы страны, похвалив ее за точные прогнозы. "Вижу, что подвижки есть... очень внимательно слежу за этим, пишет interfax.by. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение", - сказал он.
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