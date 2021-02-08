Морозов ниже -20, похоже, не будет. Но до весны далеко





Морозов ниже -20, кроме самых ближайших дней, видимо, не будет. В основном дневная температура будет варьироваться в районе -5 - -10 градусов, ночная –от -7 до -14.





Даже 1 марта в предварительном прогнозе синоптики обещают легкий мороз: -4 - -6 в Минске.









Несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе гидрометеорологической службы страны, похвалив ее за точные прогнозы. "Вижу, что подвижки есть... очень внимательно слежу за этим, пишет interfax.by. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение", - сказал он.



