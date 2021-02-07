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Первое заявление на действия белорусских силовиков подано в Чехии

В Чехии подано первое заявление на беларусских силовиков, подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа, говорится в сообщении в телеграм-канале представителей экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в воскресенье.



"Универсальная юрисдикция: в Чехии подано первое заявление на беларусских силовиков. Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич", - уточняется в сообщении. 

Там также сказано, что в Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, еще 10 – в Польше. 

"В Литве уже подали документы 4 человека и готовятся еще 10 заявлений. Кроме того, литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в конце января президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что к лету правоохранители разберутся с жалобами в адрес силовиков от пострадавших на акциях белорусов. Президент подчеркнул, что многочисленные жалобы поступили в правоохранительные органы для того, чтобы "отсечь их от конкретной работы". Он уточнил, что все они объединены в одну группу и рассматриваются определенной группой следователей. 
Интерфакс
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