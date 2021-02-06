



– Зима – очень тяжелое время в жизни пернатых. Перелетные птицы улетают в теплые края, а некоторые ведут оседлый образ жизни и остаются зимовать на родине, – рассказывает Людмила Викторовна. – С приближением холодов птицы перелетают поближе к человеческому жилью, где можно хоть чем-то поживиться. Особенно страдают в это время насекомоядные птицы: из ста синичек до весны доживают только пять. Поэтому надо помочь птицам и подкормить.





Как сделать «столовую» для пернатых?

– Кормушку можно сделать из полиэтиленовой бутылки (только надо взять светлую и с широким дном), – советует Людмила Бабак. – Вырезать окошко на расстоянии 4-5 см от дна, высотой 6 см. Края нужно проклеить скотчем или лейкопластырем, чтобы они не травмировали лапки птиц. Можно кормушку сделать из коробки от сока, желательно двухлитровой. Но обязательно нужно прополоскать ее и не забыть в дне кормушки шилом или гвоздем сделать отверстия для стока воды, но чтоб не высыпался корм. Желательно сделать отверстия в кормушках с обеих сторон. На дверцах стоит предусмотреть сверху козырьки, чтобы снег не попадал внутрь.





Чем кормить?

– Лучше всего в кормушку насыпать семена подсолнуха, только не жареные и не соленые, семена тыквы, кабачка, дыни. Из круп лучше подойдет пшено, гречка, семена редьки масличной непротравленные, – рекомендует орнитолог. – Корм нужно насыпать дважды в день: утром до рассвета или на ночь, чтобы после длинной ночи птицы успели быстро поесть и не погибнуть, и днем с 14 до 15-16 часов. Еще можно повесить на проволочке или тонкой веревочке кусочки несоленого свиного сала – птицы клюют его с удовольствием.





Очень нуждаются в подкормке и крупные птицы – грачи, галки, сороки, дикие голуби, горлицы. Им можно насыпать на притоптанный снег горох (желательно колотый), семена арбуза, крупу перловую, овсяную, остатки каши, кусочки яблок. Нельзя птицам давать сырой рис и черный хлеб (сейчас в нем много добавок). Можно дать батон.





Подкармливать птиц нужно до появления насекомых – примерно до апреля. Не скупитесь на доброту, и она сторицей окупится весной, когда птички своим пением согреют наши души!







