



Об этом пишет Bloomberg.





Указано, что зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты.





Ученый рассказал, что делегаты миссии работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды.





По его словам, эксперты во время обследования рынка Хуанань обнаружили "важные улики". Этот рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, однако доказательства произошедшего, как утверждает зоолог, остались.





"Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели", - сказал исследователь.





Китайские ученые ранее также взяли образцы на рынке и определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2. Дашак отметил, что эксперты ВОЗ также извлекли пользу из этого.





"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда - до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", - сказал он.





Ученые теперь пытаются установить, сколько было таких других заболевших и когда это началось.





Зоолог отметил, что вирусы передаются по "запутанным рекам зарождения", и проследить этот путь сложно. По его словам, на это потребуется "очень много времени".





"То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки", - подытожил учений.





Дашак подчеркнул, что пока он не хочет "вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает".







