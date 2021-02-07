Фото ТАСС





"Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", — рассказал в интервью газете Администрации президента "Беларусь сегодня" начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.





Как стало известно Еврорадио , один из задержанных — брестский антифашист. Он уже больше месяца месяца содержится в изоляторе в Москве.





Вероятно, ещё один задержанный белорус, о котором говорит Вавуло, это боец ММА Алексей Кудин. После того, как в Беларуси на него начали уголовное дело за сопротивление милиционерам, которые пытались его задержать, он уехал в Россию — и недавно был задержан в Москве. Против экстрадиции Кудина в Беларусь выступает международное спортивное сообщество.





"Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители", — считает Михаил Вавуло. Тут следует напомнить, что, по некоторым сведениям, именно в России скрывается Дмитрий Шакута — боксёр и тренер бойцов СОБР, который участвовал в задержании Романа Бондаренко на "Площади Перемен". Романа до смерти избили — но уголовное дело по этому факту до сих пор не начато.