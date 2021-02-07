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Как белорус белорусу: Несколько вопросов ветерану Артеменко, который судится с Навальным

Очередной суд над Алексеем Навальным инициировал белорус. И у белоруса Юрия Комягина возникли к нему вопросы.

Как белорус белорусу: Несколько вопросов ветерану Артеменко, который судится с Навальным

Как белорус — белорусу. Как сын партизана — партизану. Наконец, как просто человек, установивший координаты почти ста советских воинов, погибших на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны, чьи родственники до того безуспешно пытались узнать о судьбе близких. Игнат Сергеевич, будучи участником партизанского движения в Беларуси (что я под сомнение не ставлю), почему партизанской медалью вы не были награждены?  Да ведь загадка. Мой отец, например, пусть и с определенными трудностями, но такую медаль в итоге заслуженно получил.

Игнат Артеменко — архивное фото. Сайт "Память народа".

Далее. В 1955 году вам была вручена медаль «За боевые заслуги». За что? Если действительно за заслуги, то за какие именно в мирном 55-м? Но, может быть, данная медаль вам досталась за выслугу лет? Почему-то ни один из источников не пояснил данную коллизию, а зря. Мне, например, это чрезвычайно любопытно. 

Тут сразу же всплыли на поверхность некоторые архивные документы — и они очень интересны. Смотрим. Вот учетная карточка к награждению медалью «За боевые заслуги». Год рождения — 1926. Образование — 9 классов. Занимаемая должность на момент заполнения карточки — старший адъютант начальника Военно-воздушной академии в Москве. Кстати, будучи приближенным к такому большому начальнику, почему было не похлопотать насчет медали партизанской? Раз уж ты был в отряде. Для дальнейшей карьеры точно пригодилось бы. Да и ради справедливости. Нет, не хлопочет.

Ресурс "Взгляд".

С годом рождения у Игната Сергеевича — тоже какая-то чехарда: то ли 1926-й, то ли — 1928-й. Это важно, какой же все-таки точно. Потому что таким образом мы цепляем вторую цифру нашего документа касаемо образования. Если г. р. брать 26-й, то до войны наш ветеран окончил лишь 8 классов. А если 28-й — то на два года меньше. А как дела с образованием обстояли дальше? И со службой? Почему об этом никто не пишет? 

И еще. В 1985 году ветераны минувшей войны награждались юбилейными орденами Отечественной войны 1-й или 2-й степени. Отмеченные любыми наградами раньше — орденами или медалями —  получали орден 1-й степени, все остальные — 2-й. Игнат Сергеевич получил орден Отечественной войны 2-й степени. Почему не 1-й?

В общем, я не удивлюсь, если увижу принадлежность ветерана к опр еленным спецслужбам. Да ведь должность старшего адъютанта высокопоставленного начальника другого и не предполагала. А тут уже извините, до конца жизни будешь чекистские задания выполнять.
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