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Мороз крепчает, в понедельник ожидается до -28°С

Синоптики предупреждают об усилении морозов не территории Беларуси, в понедельник столбик термометра опустится в некоторых районах страны до минус 28 градусов.



"8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами по республике минимальная температура воздуха понизится до -25..-28°С, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица", - говорится в сообщении на официальном сайте Белгидромета.

Причиной серьезного похолодания, которое обозначено "желтым" уровнем опасности, по словам синоптиков, является воздушная масса арктического происхождения, нахлынувшая на Беларусь.

Ночью в понедельник по югу, а в дневные часы ожидается преимущественно по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальной системы, которая переместится с территории Украины. 

Облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, по юго-западу порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. 

"Температура воздуха ночью -17..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С, днем -7..-15°С", - сообщалось ранее на pogoda.by.
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