Мороз крепчает, в понедельник ожидается до -28°С









"8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами по республике минимальная температура воздуха понизится до -25..-28°С, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица", - говорится в сообщении на официальном сайте Белгидромета.





Причиной серьезного похолодания, которое обозначено "желтым" уровнем опасности, по словам синоптиков, является воздушная масса арктического происхождения, нахлынувшая на Беларусь.





Ночью в понедельник по югу, а в дневные часы ожидается преимущественно по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальной системы, которая переместится с территории Украины.





Облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, по юго-западу порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.





"Температура воздуха ночью -17..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С, днем -7..-15°С", - сообщалось ранее на pogoda.by.