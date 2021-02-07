+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Налоговая ответила, пересчитают ли налог на авто тем, кто в 2020 году заплатил более высокую госпошлину

В ожидании решения вопроса с налогом на автомобили многие белорусские водители игнорировали техосмотр и, соответственно, не платили госпошлину за допуск к участию в дорожном движении. После отмены «дорожного сбора» оказалось, что новый транспортный налог будет обходиться дешевле. Выходит, те, кто не платил, сэкономили. Но ведь были и те, кто исполнял закон — платил госпошлину, проходил ТО. Вернут ли им суммы, переплаченные в бюджет, выяснял TUT.BY.



Пользователь Павел как раз из числа законопослушных автомобилистов. В сентябре 2020 года при прохождении техосмотра он уплатил госпошлину за свой автомобиль (масса — 1,6 тонны) на два года в размере 6 базовых величин за каждый год.

— В итоге я отдал 348 рублей, — приводит цифры Павел. — После того как с 1 января 2021 года ввели транспортный налог, сумма платежа за мой автомобиль уменьшилась. По новым правилам за два года я должен был бы заплатить 162 рубля.

Павел написал электронное обращение в Министерство по налогам и сборам и Совет министров с вопросом о том, вернут ли ему переплаченную сумму налога.

На позапрошлой неделе водитель получил ответ из инспекции МНС по Октябрьскому району города Минска. Если кратко: деньги не вернут, и вот почему.

Как разъяснили в налоговой, возврат госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении возможен, если:

государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться;

плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в УП «Белтехосмотр»;

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Поскольку Павел прошел ТО и допуск к участию в дорожном движении получил, то оснований для возврата пошлины нет.

Правда, и налог сейчас платить будет не нужно.

— Освобождаются от транспортного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средств к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, — напомнили в налоговой.

На примере Павла это выглядит так: за 2021 год налог платить будет не нужно вообще, за 2022 год — только за период с 1 октября по 31 декабря. При этом налог за эти три месяца предъявят к уплате только в 2023 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]