Налоговая ответила, пересчитают ли налог на авто тем, кто в 2020 году заплатил более высокую госпошлину
В ожидании решения вопроса с налогом на автомобили многие белорусские водители игнорировали техосмотр и, соответственно, не платили госпошлину за допуск к участию в дорожном движении. После отмены «дорожного сбора» оказалось, что новый транспортный налог будет обходиться дешевле. Выходит, те, кто не платил, сэкономили. Но ведь были и те, кто исполнял закон — платил госпошлину, проходил ТО. Вернут ли им суммы, переплаченные в бюджет, выяснял TUT.BY.
Пользователь Павел как раз из числа законопослушных автомобилистов. В сентябре 2020 года при прохождении техосмотра он уплатил госпошлину за свой автомобиль (масса — 1,6 тонны) на два года в размере 6 базовых величин за каждый год.
— В итоге я отдал 348 рублей, — приводит цифры Павел. — После того как с 1 января 2021 года ввели транспортный налог, сумма платежа за мой автомобиль уменьшилась. По новым правилам за два года я должен был бы заплатить 162 рубля.
Павел написал электронное обращение в Министерство по налогам и сборам и Совет министров с вопросом о том, вернут ли ему переплаченную сумму налога.
На позапрошлой неделе водитель получил ответ из инспекции МНС по Октябрьскому району города Минска. Если кратко: деньги не вернут, и вот почему.
Как разъяснили в налоговой, возврат госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении возможен, если:
государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться;плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в УП «Белтехосмотр»;плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Поскольку Павел прошел ТО и допуск к участию в дорожном движении получил, то оснований для возврата пошлины нет.
Правда, и налог сейчас платить будет не нужно.
— Освобождаются от транспортного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средств к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, — напомнили в налоговой.
На примере Павла это выглядит так: за 2021 год налог платить будет не нужно вообще, за 2022 год — только за период с 1 октября по 31 декабря. При этом налог за эти три месяца предъявят к уплате только в 2023 году.
11:15 07/02/2021
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