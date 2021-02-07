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Гомельчанину, который голодал в ИВС, повторно присудили 15 суток. Он продолжает голодовку

Гомельчанина Игоря Кравченко, который в изоляторе Буда-Кошелёва объявил голодовку из-за несправедливого, по его мнению, задержания и ареста, повторно осудили на 15 суток по статье 23.34. Об этом сообщает «Флагшток» со ссылкой на волонтёров.

Иллюстративное фото

Мужчина начал голодовку 22 января, после того, как его задержали в Бобруйске, где он находился в гостях у родственников. Тогда там прошли массовые аресты и обыски. 25 января его осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции, однако которой — неизвестно, так как на суд никто из желающих не попал.

4 февраля гомельчанина осудили ещё на 15 суток административного ареста. По информации волонтёров, сейчас он находится в ИВС Буда-Кошелева и продолжает голодовку.
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