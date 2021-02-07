Выживший. В Лидском районе пожилого пациента больницы нашли в лесу на морозе после 18 часов поиска
5 февраля в дежурную часть Лидского РОВД поступило сообщение от местного жителя о том, что его 76-летний отец около 21 часа ушел в неизвестном направлении из больницы «Островля», передает lidanews.by.
В ходе поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками РОВД, лидского отдела Департамента Охраны, а также благодаря местным жителям, сообщавшим необходимую информацию, престарелый, не ориентирующийся на местности гражданин был обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Островля.
Мужчина провел в лесу более 18 часов, он был по пояс в снегу и уже начал раздеваться. После обнаружения мужчина был передан медикам, сообщает пресс-служба райисполкома.
09:31 07/02/2021
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