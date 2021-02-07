Фотофакт: День солидарности в Латвии. В Риге зажгли бело-красные-белые лучи
В это воскресенье, 7 февраля, представители оппозиции отмечают Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской.
Латыши решили присоединиться к празднику и зажгли в Риге над рекой Даугава бело-красно-белые лучи.
Фотографии появились в латвийском канале FreeBelarusLat в Twitter, который посвящен событиям в Беларуси.
Акции поддержки сегодня пройдут во многих странах ЕС. Например, вчера над Белостоком в небе подняли 30-метровый флаг БЧБ, пишет belnovosti.by
09:06 07/02/2021
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