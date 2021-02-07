+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети

Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети: пользователи начали дискутировать о том, кто изображен на снимке - пес или мужчина. На комментарии к публикации обратило внимание Daily Mail, пишет Lenta.Ru.





На кадре, сделанном зимой в лесу, некоторые пользователи увидели бегущую черную собаку. Однако другие юзеры сошлись во мнении, что это убегающий мужчина в черной одежде, запечатленный со спины.

"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", "Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", "Как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - спорят комментаторы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]