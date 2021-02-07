В РПЦ надеются на воссоединение со староверами
В настоящее время нет причин, препятствующих преодолению многовекового раскола со старообрядцами, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой Русской церкви, потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы на старые обряды", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
Он напомнил, что в системе РПЦ существуют единоверческие приходы, где богослужения совершают старым чином, крестятся двумя перстами, а не тремя, и где имя Иисуса Христа произносится с одним "и", как это требуется в старообрядчестве.
"То есть та причина, из-за которой в свое время возникло разделение, она сейчас устранена", - отметил митрополит, добавив, что, как часто бывало в истории, раскол возникает по одним причинам, а потом, когда уже две церковные структуры живут изолированно одна от другой, возникают и многие другие причины, которые препятствуют им воссоединиться.
"Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой Церкви", - заключил представитель Московского патриархата.
Старообрядчество, или древлеправославие, возникло в России в середине XVII века из-за предпринятой патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковной реформы, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой, в первую очередь Константинопольской. Не согласные с этой реформой ушли в раскол. На сегодня существует множество старообрядческих согласий, которые делятся на поповцев и беспоповцев. Самая крупная религиозная организация староверов - Русская православная старообрядческая церковь во главе с митрополитом Корнилием.
Напомним, что в Беларуси немало староверов. В свое время от преследований они бежали к нам из России.
08:17 07/02/2021
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