Рэпер Серега отсудил детей у бывшей жены

Серега считает, что сыновья должны жить с ним. Фото: facebook.com/SeryogaBook





Больше года продолжалась судебная тяжба между рэпером Серегой, чья карьера стартовала в Беларуси, и его в прошлом гражданской женой Полиной Ололо. Причиной спора было место проживания их общих детей. Первенец у у них родился в 2008 году, а второй ребенок через год. Сыновей рэпера зовут Марк и Платон. У Полины есть еще маленькая дочь Мелисса.





Во время судебного разбирательства Сергей Пархоменко (он же рэпер Серега) сказал, что все нападки бывшей жены по поводу исполнения его родительских прав необоснованны и лживы. Вторая сторона на смогла предоставить доказательств в поддержку скандальных заявлений матери, которыми она щедро делилась в соцсетях и в СМИ.





Например, в эфире НТВ в передаче «Звезды сошлись» она рассказывала как-то, что Серега встречался одновременно с шестью женщинами. «Он однажды забыл закрыть почту. Я увидел его переписку с какой-то девушкой. Причем там у них был конфликт. Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы. Иногда он бил меня на глазах у детей. Причем рядом порой была его мама и спокойно за всем наблюдала», — заявляла Полина Ололо.





Напомним, еще весной 2020 года Серега забрал сыновей после тренировки и увез в неизвестном направлении. Сначала артист позволял бывшей жене разговаривать с детьми по телефону, а потом пресек всякие общение с матерью.





20 ноября 2020 года, Харьковский департамент по делам несовершеннолетних детей постановил признать целесообразным проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом. К такому выводу пришла комиссия после того, как выслушала показания детей.





Сейчас между Полиной и Серегой не то, что черная кошка пробежала - настоящая война идет. Фото: личный архив

2 февраля Полина Ололо проиграла в апелляционом суде. Точка поставлена: дети будут проживать с отцом.





На нашу просьбу прокомментировать решение суда, Серега сказал, что не хочет опускаться до уровня бывшей и полоскать ее в прессе. «Молчание - золото, а воспитание – ответственность», - многозначительно сказал он.





А вот что написала о результатах суда Полина Ололо в своем инстаграм:





Полина у здания суда. Фото: инстаграм @polina_lola





«Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет. Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью. Гражданин Беларуси продолжает врать украинскому суду, детям, да и себе тоже. Приложенные документы и доказательства с моей стороны суд, уже традиционно, не принимает во внимание, просто откровенно издеваясь надо мной».



