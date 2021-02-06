Патрули из альбатросов

Мы уже привыкли к различным системам охраны, камерам слежения, всевозможным датчикам – отношение к ним бывает разным, но зачастую именно они помогают найти преступников. Но как же быть с 5/6 частями нашей планеты – мировым океаном? Ведь на водной глади камер слежения не установить, а там есть свои преступники – браконьеры, пишет euro-pulse.ru

Оказывается, можно установить датчики на… альбатросов. Такие небольшие датчики при приближении птиц к рыболовецкому судну «ловят» информацию о том, легально ли судно рыбачит в этих водах, или же это браконьеры. Ведь все зарегистрированные корабли имеют автоматическую идентификационную систему – и если она «молчит» (браконьеры намеренно отключают ее), значит, это судно не имеет права находиться в этих водах.





Однако любое судно не может отключить свою радиолокационную систему, и вот по ней установленный на альбатросе датчик локализует браконьеров и передает информацию о них охранным службам.





И не только в Европе: в ближайших планах проекта – заняться спасением морской фауны в южной части Индийского океана.

Самолет должен идти верной дорогой

Французские инноваторы придумали программное обеспечение, которое помогает самолетам снизить расход топлива, а вместе с ним – свой углеродный след и губительное влияние на экологию. И для этого перестраивать уже существующие самолеты не нужно: достаточно всего лишь изменить маршрут их полета.





Программа SkyBreathe с помощью больших данных и искусственного интеллекта анализирует информацию из «черных ящиков» (бортовых самописцев, фиксирующих основные параметры полета). И выбирает такие маршруты, на которых потребовалось меньше топлива, чем на схожих рейсах. По этим «экологичным» маршрутам теперь могут летать и другие пилоты.





Составленные программой маршрутные рекомендации уже используются авиакомпаниями по всему миру – например, в Air France. А еще — в нескольких странах с невысоким средним доходом, и это особенно важно, потому что у таких стран обычно не хватает ресурсов для борьбы с глобальным потеплением (в котором в том числе виноваты парниковые выбросы самолетов). Здесь же и денег тратить не нужно.





Уже сейчас благодаря программе удается снизить самолетные выбросы углекислого газа на 600 тысяч тонн за год. А через 5 лет разработчики надеются «экономить» в 10 раз больше парниковых выбросов – уже 6 миллионов тонн в год. Это внесет заметный вклад в борьбу с глобальным потеплением и в эффективность инициативы Евросоюза «Европейский зеленый курс», благодаря которой Европа рассчитывает стать климатически устойчивым регионом планеты.

Ключ к рукописным тайнам веков

Древние книги, в которых что ни страница, то описание волшебного путешествия или рецепт колдовского зелья, расшифровывать могли только специалисты. Но совсем недавно ряды этих магов стали усиленно пополняться — благодаря австрийскому проекту TRANSKRIBUS.





Он использует искусственный интеллект для чтения рукописных исторических документов разных эпох и их мгновенного «перевода» в набранный на компьютере текст. Дело не только в том, чтобы ускорить процесс: теперь любой пользователь может загрузить нужный ему документ в систему, прочесть его и поделиться результатом с другими исследователями – а кроме того, «доучить» искусственный интеллект так, чтобы в следующий раз он лучше понимал даже самые сложные письмена.









Новую технологию уже стали использовать национальные архивы Финляндии, Италии и Нидерландов. Искусственным интеллектом-«читателем» воспользовались на сегодня больше 38 тысяч человек, совместными усилиями создав около 550 различных шаблонов распознавания рукописных текстов. В этом общедоступном архиве расшифрованы тексты на 7 языках – и, что особенно удобно, теперь в них работает поиск по слову. И это только начало, система будет обучаться до бесконечности.

Из палаты на улицу

Дети с сердечной недостаточностью, ожидающие пересадки сердца, месяцами не могут покинуть палату. Они прикованы к громоздкому, весящему под сотню килограммов, включенному в розетку аппарату искусственного кровообращения: он временно заменяет им сердце, но не дает даже выйти на улицу и погулять.





Поэтому немецкие ученые создали тот же аппарат искусственного кровообращения, только портативный, маленький и легкий.





Это изобретение под названием EXCORA аctive уже облегчает жизнь маленьким пациентам в больницах. А медицинским работникам таким аппаратом управлять стало легче – и это значит, что теперь спасать жизни маленьких пациентов будет проще.

Невидимая реальность

Представьте, что у вас есть полностью прозрачные, гибкие и при этом недорогие дисплеи. В окно вашего дома или офиса встроена невидимая электронная схема, которая может транслировать различную информацию или показывать кино.





Это уже стало реальностью. Созданный в Португалии проект INVISIBLE разработал первый прозрачный дисплей, который состоит из экологически чистых материалов и требует совсем немного энергии. И при этом отличается высоким разрешением экрана: никаких компромиссов, просто прозрачные дисплеи становятся менее вредными для окружающей среды.





Эту разработку ждет очень широкое применение – например, в компьютерных накопительных устройствах, множестве «умных» систем, струйных принтерах, рекламных мониторах в торговых комплексах… Там они придут на замену нынешним совсем не «зеленым» прозрачным компонентам. В современном мире это необходимые вещи, но когда у них подходит к концу срок жизни, они зачастую оказываются на помойке: перерабатывать такие детали, не засоряя природу, пока не очень умеют.





Эти проекты стали лауреатами премии Еврокомиссии Horizon Impact Award. Этой премией отмечаются научные проекты, которые внесли ощутимый вклад в жизнь общества.









Фото: UNSPLASH



