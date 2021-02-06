Google представил обновление, исправляющее опасную уязвимость в Chrome
Компания Google выпустила важное обновление для фирменного браузера Chrome.
Новая версия 88.0.4324.150 доступна для Windows, macOS и Linux.
Главной задачей обновления стало исправление уязвимости CVE-2021-21148, обнаруженной 24 января специалистом по кибербезопасности Маттиасом Буленсом. Уязвимость эксплуатирует Chrome WebAssembly и JavaScript V8, позволяя злоумышленникам запускать исполняемый код на компьютере жертвы, пишет interfax.by
Google призывает пользователей как можно скорее обновить браузер.
14:13 06/02/2021
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