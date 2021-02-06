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Google представил обновление, исправляющее опасную уязвимость в Chrome

Компания Google выпустила важное обновление для фирменного браузера Chrome.

Новая версия 88.0.4324.150 доступна для Windows, macOS и Linux.

Главной задачей обновления стало исправление уязвимости CVE-2021-21148, обнаруженной 24 января специалистом по кибербезопасности Маттиасом Буленсом. Уязвимость эксплуатирует Chrome WebAssembly и  JavaScript V8, позволяя злоумышленникам запускать исполняемый код на компьютере жертвы, пишет interfax.by

Google призывает пользователей как можно скорее обновить браузер.
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