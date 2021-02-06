



В это время в некоторых регионах страны температура воздуха может понизиться до минус 28 градусов. А на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение – желтый уровень опасности.





По прогнозам синоптиков в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров в некоторых регионах опустятся до -28 градусов.



