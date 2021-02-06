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Синоптики: штормовое предупреждение. Завтра, 7 февраля, возможны морозы до 28 градусов

В воскресенье, 7 февраля, в ночные и утренние часы резко усилятся морозы.


В это время в некоторых регионах страны температура воздуха может понизиться до минус 28 градусов. А на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение – желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров в некоторых регионах опустятся до -28 градусов.
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