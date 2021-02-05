Цель – собрать 1 миллион подписей, и для этого задействован весь административный ресурс: с разных предприятий, государственных учреждений приходит информация о том, что рабочих, врачей и учителей заставляют подписывать жалобу. Иначе – увольнение или лишение премии. «Белсат» узнал, какова ситуация гродненских предприятиях.





«ПОДУМАЙТЕ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ»

3 февраля на предприятии «Гродно Азот» начали вынуждать работников подписать письмо провластного профсоюза против санкций ЕС. Источники «Белсата» рассказывают, что работникам угрожают проблемами, лишением премии и путевок. Пока только на словах. Но многие все равно отказываются ставить свою подпись.





«В цехах все зависит от начальника. Некоторые просто говорят: мне дали приказ, но заставлять я никого не буду. А в одном цеху начальник пришел и сказал: Если хотите работать – подписывайте», – рассказывает рабочий с «Азота».





В одном из цехов, например, из 89 человек подписались 15, в большем, электроцехе, где работают свыше 500 человек, письмо подписали также только 15 человек, и то – одно начальство.





Пока провластный профсоюз собирает подписи против санкций, первичные организации независимых профсоюзов на государственных предприятиях выступили с заявлениями о нелегитимности Всебелорусского народного собрания. Среди них – «Гродно Азот», «Нафтан», МАЗ, БелАЗ, МТЗ, МЗКЦ, МЭТЗ, ММЗ.





Независимые профсоюзы заявляют, что делегаты, которых избрали депутаты, а не народ, не представляют интересов рабочих. Поэтому все решения, вынесенные на ВНС от их имени, не будут легитимными.





Под письмом о непризнании ВНС за короткое время подписалось более 1350 азотовцев. Под письмом же провластного профсоюза всего лишь 165 подписей.





«ПОСМОТРЕЛ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ЗНАЮ, СКОЛЬКО У НАС ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ»

Новый директор предприятия Игорь Ляшенко решил в этой ситуации усилить давление.





Работники Гродненского «Азота» прислали нам аудиозапись со встречи директора со своими подчиненными. Он пытается убедить работников подписать письмо провластного профсоюза, цитируя Библию и угрожая увольнениями.





Одна из работниц предприятия спросила, действительно ли тех, кто не подпишет это письмо, уволят.





«Это моя личная позиция. У нас впереди серьезная борьба. Открываю вам секрет. Я посмотрел штатное расписание и знаю, сколько у нас лишних людей. Я вам напомню словами из Библии, когда Иисус хлеб ломал, он каши манной не раздавал чужим войскам, а делился только с теми, кто был с ним. Я сделаю точно так же. Моя совесть чиста», – ответил директор.





Он отметил, что предприятие не зарабатывает, едва хватает средств обслужить те кредиты, что есть сегодня. Уже даже не осталось имущества, все заложено под кредиты.





«Я хлеб дам только верующим, с чистой душой, людям здравомыслящим. В блокадном Ленинграде хранили свою армию и немного жителей. Что, кто-то немцам что-то передавал? Это мое человеческое христианское право. Я буду им пользоваться. Я предлагаю тем, кто не хочет, чтобы был мир и порядок в нашем государстве, покинуть это предприятие», – сказал Ляшенко.





Рабочие удивленно отметили, что никто и так не воюет, против мира и спокойствия никто не выступает.





«Вы понимаете, что санкции – это война? Вас одурили дурманом под названием санкции, якобы они помогут. Если вы хотите лишнего члена семьи выгнать из дома, то для этого якобы нужно подваливать дом. А вы практически хотите поджечь дом. Уже подожгли. Ведь я вижу ухмылки тех, кто с нами разговаривает, западные банкиры полноценно с нами работать больше не будут», – ответил на это директор.





По словам Ляшенко, если завтра введут санкции, сырье придется покупать и после продавать через посредников. И так они ускорят «процесс погружения предприятия в бездну».





«Я математик-экономист. Готов не эмоциями рассуждать, я ожидаю, когда кто-то из оппозиции сядет со мной и разложит математическую модель, с чего нам от этих деструктивных методов станет лучше», – сказал Ляшенко.





Он посоветовал всем хорошо подумать над своим решением и дал понять, что готов увольнять.





«Можете со мной даже не здороваться, Это ваше личное дело. Просто подумайте о себе и своих близких», – подытожил директор.









КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ЛЯШЕНКО?

Игорь Ляшенко приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Гродно Азот» 30 января. Такое назначение Лукашенко сделал в первую очередь для борьбы с бастующими работниками предприятия, где отмечается одна из самых высоких протестных активностей.





«Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится – зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть строгая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это», – сказал Лукашенко новому гендиректору.





Кроме этого, он дал Ляшенко все полномочия, чтобы навести на предприятии порядок.





«Честно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случиться – потеряем тысячи людей, ни в чем не повинных. Поэтому наведите порядок там», – добавил Лукашенко.





Игорь Ляшенко родился 5 ноября 1974 года в городе Очамчира Абхазской АССР. В 1996 году окончил Гомельский государственный университет.





3 марта 2020 года Лукашенко своим указом освободил Игоря Ляшенко от должности вице-премьера «в связи с переходом на другую работу». В мае Ляшенко возглавил представительство «Гомельтранснефти Дружба» в Минске.





Ляшенко стал вице-премьером 18 августа 2018 года и курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого он 4 года возглавлял концерн «Белнефтехим». С 2006 по 2013 год был директором Гомельского химического завода. Потом стал первым заместителем председателя «Белнефтехима».





С утра 14 августа рабочие различных предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности. Люди требовали отставки Александра Лукашенко. О забастовке заявили работники БелАЗа, МАЗа, МТЗ, сотрудники предприятий «Белмедпрепараты» и «Белкард», гродненских заводов «Терразит» и «Гродно-Азот» и других. Минск, Беларусь. 14 августа 2020 г. Фото: Александр Васюкович / vot-tak.tv / belsat.eu





КАКОВА СИТУАЦИЯ НА «ГРОДНОЭНЕРГО»?

Запугивают не только рабочих, но руководителей предприятий. На прошлой неделе в сеть попала запись монолога генерального директора «Гродноэнерго» Виктора Жука, который обращается к своим заместителям и директорам филиалов Гродненской области после того, как провалился сбор подписей под письмом официальных профсоюзов.





В «Гродноэнерго» работают 6000 человек. По словам чиновника, как минимум 50 % работников должны подписать письмо. А пока что это сделали только 17,6%.





Например, на ОУП «Гродноэнерго» из 206 работников подписались только 50 человек, в «Энергостройремонте» письмо подписали 19 человек из 292, в ПСДТУ – 5 человек из 254, на ТЭЦ-2 – 6 человек из 567, а в лидских и волковысских электросетях вообще никакой информации о подписантах.





«Это что за такой подход, государственники вы мои? Как вы работаете с первичными профсоюзами? Они остаются в штате филиалов, вы для них – наниматели. Попросил, обратил внимание, и вот какое исполнение, вот такая дисциплина у нас в «Гродноэнерго», – возмущается директор.





Он возложил всю ответственность за исправление ситуации на директоров филиалов.





«На двух стульях мы не усидим, если кто-то еще не понял. И последними в этом вопросе мы не будем. А сегодня энергетики последние… Все в политику играем какую-то: того не хочу, этого не хочу. Пришли на предприятие – должны работать и быть единой командой. Что случилось сейчас? Амбиции лишние? Убирайте», – подчеркнул директор.





Он выразил недоумение поведением персонала, который не хочет подписывать письмо.





«Если так дальше пойдет, в скором будущем перестанете вообще персоналом управлять. К анархии хотим прийти? Придем. А то все выражаете демократическое начало», – бранится директор и призывает идеологов и всех подчиненных задуматься над тем, почему так получилось.





Наши источники в «Гродноэнерго» рассказали, что работники отказываются подписывать письмо против санкций, так как это – политическое дело, и профсоюз предприятия не должен им заниматься, тем более уговаривать работников подписывать. Работники чувствуют свою правоту и придерживаются своей позиции.











