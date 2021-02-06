В Швейцарии заявили о побочных реакциях вакцин от коронавируса
Надзорный орган Швейцарии за рынком лекарств Swissmedic заявил о 63 сообщениях о побочных реакциях, которые, как предполагается, вызваны вакцинами от COVID-19.
Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Отмечается, что по состоянию на 4 февраля Swissmedic провела оценку 63 сообщений о побочных эффектах, связанных с вакцинацией от COVID-19 в Швейцарии. При этом ни одно из них на данный момент не свидетельствует о проблемах с безопасностью у вакцин.
Больше всего побочных эффектов было выявлено у женщин (57%). Из всех сообщений 37 (59%) были сочтены несерьезными.
Наиболее частыми были сообщения о слабых реакциях организма на прививку - головной боли, ознобе, лихорадке и боли в месте укола.
12:55 06/02/2021
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