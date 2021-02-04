



Глубокские охотники с убитыми ими волками. Фото предоставлено Глубокской РОС «БООР» для vg-gazeta.by





Истреблению подверглась стая из 9 волков. Ее окружили флажками во время отдыха в районе озера Шо. Эту волчью стаю давно видели на территории Глубокского, а также соседних Полоцкого и Ушачского районов, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на егеря Юрия Скробатуна.





Для отстрела волков из окруженной стаи удалось собрать 29 охотников. Они смогли застрелить шестерых хищников, а еще одного ранили. Два волка смогли пройти под флажки и выбрались невредимыми. Среди убитых два матерых животных — волк и волчица.





Глубокские охотники с убитыми ими волками. Фото предоставлено Глубокской РОС «БООР» для vg-gazeta.by





Напомним, что Витебская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов объявила конкурс по отстрелу волков. Самые добычливые охотники получат бесплатную путевку для охоты лосей. Такое же поощрение ждет того. кто уничтожит выводок волчат в логове.