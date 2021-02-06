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ВОЗ: Темпы распространения коронавируса в мире замедляются

В мире ежедневно сокращается новые случаи заболевания коронавирусом. Однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией.


Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - заявила она.

По словам ван Керкхове, в сокращении заболеваемости есть и заслуга вакцин.

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила она.

Напомним, ранее в ВОЗ выражали обеспокоенность эффективностью COVID-вакцин против новых штаммов коронавируса. ВОЗ не исключает появление более опасных мутаций.

Кроме того, в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.
РБК
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