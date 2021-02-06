ВОЗ: Темпы распространения коронавируса в мире замедляются





Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге.





"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - заявила она.





По словам ван Керкхове, в сокращении заболеваемости есть и заслуга вакцин.





"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила она.





Напомним, ранее в ВОЗ выражали обеспокоенность эффективностью COVID-вакцин против новых штаммов коронавируса. ВОЗ не исключает появление более опасных мутаций.





Кроме того, в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.