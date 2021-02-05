Екатерина Андреева / «Белсат»





В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!».



По их замыслу заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности избранного пути. Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.



Я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно», — «Мое дело сфабриковано, причем сфабриковано очень неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу.В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!».По их замыслу заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности избранного пути. Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.Я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно», — цитирует ТГ-канал «Белсата» письмо Екатерины.

Екатериной Андреевой

Дарьей Чульцовой

Романа Бондаренко

Суд надначнется 9 февраля. Журналисток задержали 15 ноября, когда они вели стрим с «Площади Перемен», где силовики жестко разогнали акцию памяти. Обеих обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии следствия, которая озвучивалась в официальных СМИ, своим репортажем журналистки руководили акцией.