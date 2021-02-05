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Частные лаборатории и медцентры начинают делать ПЦР-тесты на коронавирус. Где и за сколько

4 февраля стало известно, что частникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на коронавирус.

 Где уже планируют начать тестирование?

Фото: unsplash.com

При этом часть тестов они будут выполнять для госорганизаций здравоохранения на безвозмездной основе. Предельный максимальный тариф на тест не должен превысить 79,5 рубля.

Напомним, что осенью 2020 года ПЦР-тест на коронавирус, например, в лаборатории «Синэво» стоил 63,01 рубля, 39,92 рубля во 2-й городской клинической больнице Минска и от 37,94 рубля в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. На совещании 5 ноября Александр Лукашенко заявил, что в некоторых лабораториях стоимость исследований на COVID-19 доходит «до 300 рублей за один тест», а люди бегут в эти лаборатории и «психоз создают в обществе». Он поручил «до понедельника» — то есть 9 ноября — с этим разобраться.

Лукашенко заявил, что тестирование на коронавирус должно проходить в тех лабораториях, которые определит Минздрав, а если частные лаборатории захотят «помочь государству», то на «государственных условиях».

Итак, с 6 февраля ПЦР-тесты снова будут делать в «Синэво». Правда, пока что только в двух пунктах в Минске и с перерывом на санитарный час: на проспекте Независимости, 44 и улице Космонавтов, 6.

А с 8 февраля количество пунктов в Минске, где будут брать такой тест, вырастет — добавятся еще шесть лабораторий сети. В этот же день тесты в «Синэво» начинают делать в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Мозыре.

Стоимость анализа с результатом на русском языке — 69,42 рубля, за перевод результата на английский нужно будет еще доплатить 5,75 рубля.

В лабораториях «Синлаб» ПЦР на коронавирус пока не делают, в «Инвитро» — тоже. Но, как объяснили в колл-центре «Инвитро», планируется, что такое тестирование начнут вводить с 9−10 февраля.

В медицинском центре «ЛОДЭ», как и ранее, ПЦР на COVID-19 берут только у тех, кого в центре будут оперировать, у кого есть корпоративный или индивидуальный договор на обслуживание. В медицинском центре «Аква-Минск» такие тесты берут только у тех, кого к ним записала на тест страховая компания.
tut.by
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