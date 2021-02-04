Опрос OSW: Белорусы хотят ориентироваться на ВКЛ, а не на СССР

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в Беларуси по заказу варшавского Центра восточных исследований имени Марека Карпа (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia) или (OSW).





Опрос проводился 26 ноября — 16 декабря 2020 года по телефону на основе репрезентативной выборки. В нем приняло участие 1 000 респондентов.





Thinktanks.by выбрал наиболее интересные аспекты исследования:

Отношение белорусов к России, Путину и Союзному государству

Согласно опросу OSW, подавляющее большинство белорусов заявляют о положительном или скорее положительном отношении к другим народам и государствам. Традиционно в первых рядах этого рейтинга находятся россияне - их поддерживают 96,2% респондентов. Однозначно положительно относятся и белорусы к России - положительное или скорее положительное отношение к России заявляют 86,7% опрошенных, а отрицательное или скорее отрицательное - лишь 9,1%. Отношение респондентов к Владимиру Путину (60,2%) - самому популярному из названных в опросе лидеров государств - также положительное, хотя у него есть заметная группа критиков (27,3%). Высокая популярность Путина в Беларуси объясняется не только уважением к России, которое исторически укоренилось в сознании белорусов, но и сильным влиянием российского телевидения, которое широко доступно в стране.





Большинство респондентов также благосклонно относятся к российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства - менее четверти белорусов относятся к этому формату отрицательно (в том числе однозначно отрицательно - 15,8%). Союзное государство популярнее Европейского Союза (который также пользуется симпатией большинства респондентов) и НАТО, к которым белорусы, следуя госпропаганде, в подавляющем большинстве отрицательно относятся. Общество разделено по поводу дальнейшего углубления российско-белорусской интеграции.





Сумма положительных и довольно положительных оценок политики России составляет 52,2%, в то время как для Польши этот показатель составляет 51,7%, Германии - 51%, Литвы - 44,4%.





Однако следует отметить, что если брать во внимание только однозначно положительные оценки (без учета довольно положительных), то страной, политику которой в отношении политического кризиса белорусы лучше всего оценивают, является Польша, опережая Германию, Россию и Литву.





Отношение белорусов к Польше и полякам

Отношение белорусов к Польше и полякам благоприятное. Польшу оценивают 59,4% положительно, а скорее положительно - 14,1% опрошенных белорусов (всего положительных отзывов - 63,5%). Еще лучше отношение к полякам: 74,4% белорусов оценивают их положительно, а 8,5% - скорее положительно (в сумме положительные мнения составляют 82,9%). Эти результаты показывают, что нет глубоко укоренившихся негативных стереотипов, которые бы обременяли польско-белорусские отношения.





Это подтверждается ответом на вопрос о восприятии себя другими народами: 70,9% респондентов считают, что поляки оценивают белорусов положительно, а 12,9% - отрицательно. Хотя это очень хороший результат, он в то же время явно хуже, чем у его восточных соседей. 91,2% респондентов считают, что русские хорошо относятся к белорусам и только 3,2% респондентов считают, что это не так.

Территориальная угроза

Исследование показывает, что 20,7% респондентов считают, что Польша представляет собой угрозу территориальной целостности Беларуси, а 67,4% не выражают такой озабоченности. Масштаб угрозы польскому территориальному ревизионизму следует оценивать как умеренный, если учесть, что обвинения в адрес польских властей в желании аннексировать Гродненскую область (или даже восстановить границу по Рижскому договору по формату 1921-1939 годов) составляют главную ось антипольской пропаганды в последние годы, особенно усилившейся после начала политического кризиса в августе 2020 г.

Белорусский парадокс

42,8% респондентов склонны видеть в России угрозу территориальной целостности Беларуси, что является беспрецедентно высоким результатом. Что интересно, это не означает отрицательного отношения к России или Владимиру Путину.





Такое проявление восприятия действительности, типичное для белорусского общества и удивительное с точки зрения внешних наблюдателей. Белорусы более или менее сознательно воспринимают себя как нацию, находящуюся между Востоком и Западом, то есть на стыке разных цивилизаций, что приводит к определенному сочетанию противоположностей.





Этот парадокс, вероятно, является результатом столкновения страха мирных граждан Беларуси перед агрессивной политикой Кремля на постсоветском пространстве (особенно в контексте войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году) и уважения к Путину, который представлен в популярных в стране российских СМИ как сильный и эффективный лидер. Однако этот результат также свидетельствует о постепенно меняющемся восприятии России в глазах белорусов, что в основном является следствием обеспокоенности по поводу безопасности Беларуси, регулярно высказываемой Лукашенко и государственными СМИ, особенно во время последней избирательной кампании.





Единственный открытый вопрос в опросе касался ассоциаций с Польшей, Россией, Литвой, Украиной и ЕС. В отношении каждого из них подавляющее большинство коннотаций можно отнести к положительным. Наибольший процент отрицательных ответов пришелся на Россию («диктаторский режим», «низкий уровень жизни», «коррупция», «агрессия» и др.) И составил 15,8%. Это означает, что некоторые респонденты изначально отрицательно относились к России, но все же заявили о положительном или скорее положительном отношении к ней и к россиянам. Это еще один пример отмеченных выше противоречий в белорусском понимании действительности.

Негатив к другим странам

Самый низкий уровень уничижительных ассоциаций («предатель», «недружелюбный», «наглый», «скупой» и др.) зафиксирован в отношении Польши - он составил 6,6%. В случае с Украиной совокупные негативные признаки составили 15,2% от всех, что следует считать умеренным уровнем, учитывая, что эта страна является постоянным объектом белорусской и российской пропаганды. Отрицательные мнения в отношении ЕС и Литвы составили 12,9% и 8,6% соответственно. Также следует отметить, что в случае России отсутствие ответа было гораздо реже (19%), чем в случае Украины (34%), Польши (38,2%), ЕС (42,7%) и Литвы ( 43,3%), что подтверждает, что белорусы лучше всего знают Россию.

Карта поляка и трудовая миграция

Один из самых неожиданных результатов опроса - продвижение Польши на первое место среди стран, в которых белорусы хотели бы работать. 40,6% указывают на Польшу страну, опережая Западную Европу (36,7%), Россию (30,3%) и Литву (21,3%). Вероятно, это результат экономической стагнации в России, а также белорусских миграционных сетей в Польше, которые возникли в последние годы. Эти результаты свидетельствуют о том, что следует ожидать увеличения миграции белорусов в нашу страну, особенно с учетом перспектив ухудшения экономической ситуации и отсутствия политического прорыва в Беларуси.





Фактором, влияющим на масштабы миграции белорусов в Польшу, является стремительный рост числа людей, имеющих Карту поляка. Это происходит, несмотря на негативное отношение к нему режима, в том числе юридический запрет на его владение некоторыми официальными лицами и военными, а также представление государственной пропагандой Хартии поляка как инструмента «польского империализма». Исследование OSW показывает, что 62,1% белорусов относятся к Хартии поляка положительно или скорее положительно, и только 13,8% относятся к ней отрицательно. Этот документ известен подавляющему большинству белорусского общества - лишь 12,5% респондентов заявляют о незнании о нем, а отсутствие мнения - 11,6%.

Поездки за границу

Опрос показывает, что за последнее десятилетие Польшу посетили 30,5% белорусов. Этот процент ниже, чем у соседних стран, в которые им не нужна виза - России (55,7%) и Украины (45,6%). Однако следует отметить, что Польшу посетило больше белорусов, чем Литву (24,3%), столица которой - Вильнюс - находится всего в 30 км от границы с Беларусью и в двух с половиной часах езды на машине от Минска. В последнее десятилетие еще меньше респондентов было в другой стране ЕС (19,7%).





Фактором, который способствует миграции белорусов в Польшу, является знание польского языка, заявленное 11,9% из них. Однако его следует рассматривать как общее понимание, а не как беглость в использовании. Об этом говорит тот факт, что 54,5% респондентов утверждают, что знают английский язык, что маловероятно из-за небольшого объема зарубежных поездок (для сравнения, знание языка декларируют 53% поляков).

Отношение белорусов к историческому наследию

За последние десять с лишним лет отношение белорусов к своему историческому наследию стремительно менялось. Если до начала XXI века (с небольшим перерывом в 1991–1994 гг.), согласно официальным повествованиям и школьным учебникам, Белорусская ССР была их первым государством, то в последующие годы власти начали возвращаться к более ранним периодам, в том числе средневековым княжествам Полоцкому и Великому княжеству Литевскому, которые стали восприниматься также как белорусское государство.





Результаты опроса показывают, что эта тенденция усиливается. Гораздо больше белорусов считают, что их государство должно ссылаться на традиции Великого княжества Литовского или Речи Посполитой (39,7% и 6,3% соответственно), чем Советского Союза (28%).





Также обращает на себя внимание очень хороший результат в этом контексте Белорусской Народной Республики (16,2%), возникшей в результате неудачной попытки построить независимое и антикоммунистическое белорусское государство в 1918 году.





Напомним, в ходе исследования белорусов попросили также высказать отношение к Александру Лукашенко. Положительно его оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6% (таким образом, всего положительные оценки составляют 40,8% от всех опрошенных ), отрицательно - 33,4%, а скорее отрицательно - 12,3% респондентов (в обще сложности отрицательные оценки составляют 45,7% от общего числа).





Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Центр восточных исследований имени Марека Карпа) — созданный в 1990 году независимый аналитический центр, занимающийся мониторингом и анализом общественно-политических и экономических процессов, происходящих в России, Германии, Беларуси, странах Балтии, государствах Вышеградской группы, на Украине, на Балканах и в Турции.



