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По информации министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля, комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано, пишет БЕЛТА.

— Вместе с тем с начала текущего года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария (на объектах водоснабжения - 102, в системах водоотведения - 1 и 28 в системах теплоснабжения).

Расследования аварий сегодня - низкого качества. И уже назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов, - отметил министр.



