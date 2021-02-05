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ГАИ простит водителей в морозные выходные отказаться от дальних поездок

Госавтоинспекция призвала водителей по возможности отказаться от продолжительных поездок в ближайшие дни из-за усиления морозов в Беларуси.



"В связи с прогнозируемыми сильными морозами ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен к эксплуатации при низких температурах", – сказали в инспекции.

Там также отметили: несмотря на то что дороги в стране чистят и обрабатывают противогололедными составами, двигаться по ним все равно следует с осторожностью.

"Необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и быть готовым в случае необходимости заблаговременно поменять стратегию движения", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, на выходных работа личного состава ДПС ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. 

По данным синоптиков, ночью в субботу в Беларуси при прояснениях температура может опуститься до –22°С, днем она составит от –9 до –15°С. В воскресенье ночью местами до –26°С, днем – от –8 до –15°С.
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