Произошел поистине киношный случай. Представьте себе: веселая компания отметила юбилей молодого человека в одном из кафе Борисова. Вынесли цветы в прохладный вестибюль. А букет оказался не простым – из 101 розы. И через малый промежуток времени обнаружили пропажу - букет исчез. Оказалось, на чужое положил глаз 35-летний посетитель бильярдной, находящейся в соседнем помещении. Когда мужчина надумал уходить, увидел у двери кафе стоящие в ведре белые розы и решил забрать букет с собой, рассказали в УВД Миноблисполкома.





Путь к дому фигуранта указали опавшие лепестки роз.





Оказалось, что на букет позарился 35-летний посетитель бильярдной, находящейся по соседству. Мужчина был нетрезв и сам толком не смог объяснить: зачем ему был нужен букет.





Возбуждено уголовное дело.