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"Как можно жрать в Куропатах, там же людей убивали?" - возмутился рецидивист с 18 годами "стажа"

Змитер Дашкевич на днях вышел на свободу после 15 суток по народной статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Он был задержан 15 января в Куропатах у скандального ресторана "Поедем, поедим". 

В соцсетях Змитер рассказал об интересных встречах за решеткой.

"Я уже хотел улечься в стакане Боровлянского РУВД спать, как в камеру закинули пополнение — человека моего возраста, немного под градусом. Я подумал: «Супер, вот он электорат самопровозглашенного! Вот теперь я пойму, чего они от нас хотят?!»

— Семейный скандал?

— Да.

«Класс!» — подумал я снова, аж сон отбило!

— Жена сдала?

— Нет, мать.

— Буянил?

— Да нет, бутылки раскрашивал.

— Какие бутылки?

— Шампанского.

— И зачем они тебе?

— Клиент попросил.

— И шо ты там рисовал?

— Флаг бело-красно-белый.

— Флаг?! — привстал я.

— Флаг! — гордо ответил тот. — И это, — показал руками сердечко, кулак и виктори. — А мать у меня «ябатька», так начали мы снова ругаться, и она милицию вызвала.

«Во те и трехпроцентный», — с разочарованием подумал я и поставил себе задачу продолжить поиски. А сокамерник в это время затянул: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню Вострую Браму сьвятую і ваякаў на грозных канях!..»

В 4-местную камеру ИВС Минского района меня кинули уже за полночь. В ней было два арестанта: у одного 18 тюремных лет за плечами, у другого — 2, оба — подозреваемые по уголовкам.

— За что? — не вылезая из-под одеяла спросил один сиделец.

— За Куропаты.

— Стоите там еще?

— Стоим.

— И что там?

— В кабак жрать ездят.

— Как там жрать можно, там же людей убивали? — удивился зек и присел на нарах.

Удивился и я: человек, который половину сознательной жизни катался по зонам, лучше понимает, чем те, кто его в эти зоны садил.

Мы о том-сём поболтали, зеки раз пять закурили маленькую камеру, и перед сном самый сиделец поднял кулак и крикнул сокамернику:

— Жыве Беларусь!

— Жыве! — ответил тот и оба завалились спать.

«Офигеть!..» — подумал я и полез на нары.

После отбоя в 8-местную камеру зашел молодой человек лет 35-ти и на расспросы ответил, что посадили его якобы за пьяное сквернословие на улице. Оторвавшись от книги, я взглянул на парня и удивился: очень уж прилично и аккуратно он выглядел, чтобы оказаться пьяным дебоширом.

Выяснилось, что парень работает ветеринаром, а в соседнем колхозе украли какое-то дорогое ветеринарное оборудование. А поскольку кто-то указал на него, то боровлянский начальник уголовного розыска этого ветеринара под ночь прямо из дома и прихватил. 

Предъявить человеку было нечего, он стал возмущаться, чем разозлил милицейского начальника, и тот, данной ему самозванцем властью, объявил: «Раз ты такой борзый, то посидишь немного! Выбирай за что сидеть будешь: за флаг или за матерщину?»

— Какой такой флаг? — удивился бедолага.

— Не говори только, что на митинги не ходил? — хмыкнул шакал.

— Ну ходил, мама просила сходить с ней, так мы вместе и были.

— Ну так вот и сядешь! Мы всех посадим! Каждую камеру просмотрим! Каждую морду установим!"
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