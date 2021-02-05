Поводом стал комментарий, который российское посольство оставило под публикацией музея о Тадеуше Костюшко, которого автор поста назвал героем четырех стран и двух континентов.





В комментариях представитель российского посольства поинтересовался, какие четыре страны имеет в виду автор, а после ответил, что «назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве».





Беларусы возмутились таким мнением и адресовали российскому посольству несколько сотен резких комментариев.





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