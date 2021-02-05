Выйти замуж за политзаключенного

3 февраля минчанка Виктория Островская официально вышла замуж за Максима Павлющика. Свадьба прошла в СИЗО в Минске. Напомним, Максима осудили на два года за надпись «Не забудем» у метро Пушкинская. Правозащитники признали парня политзаключенным. Его девушка (а с недавних пор официальная супруга) ждет ребенка.





Ранее издание Ребёнок пообщалось с Викторией о том, как она в одиночку готовится к предстоящим родам. Тогда девушка рассказала о планах на свадьбу, несмотря на то, что жених находится в заключении. Журналисты связались с минчанкой спустя пару недель и выяснили, что регистрация состоялась.





Полноценной свадьбой это трудно назвать, рассказывает Виктория.





— Если честно, вся процедура длилась пять минут буквально, нас завели с работником загса в специальный кабинет, привели Максима. Наш брак быстро оформили, мы расписались, постояли две минуты — и его увели. Я даже сама не поняла, что произошло.





Несмотря на то, что процедура была формальной, жених и невеста успели обменяться кольцами.





— Мы их надели, но муж, конечно, почти сразу же кольцо снял, ведь ему носить его нельзя. Но он был счастливый. Очень!





Виктория планирует поменять паспорт, где у нее будет новая фамилия — Павлющик. Напомним, супруги ждут прибавления в начале марта. УЗИ показало, что родится девочка. Еще до беременности Максим, обсуждая планы на детей, предложил назвать будущего ребенка Дариной (если будет девочка).





По словам минчанки, организовать свадьбу в СИЗО было несложно. Она обратилась к сотрудникам загса, который закреплен за изолятором. У минчанки на руках есть доверенность от Максима о том, что она может подписывать все документы за него — это упростило задачу.





Необходимые бланки Виктория заполнила полностью самостоятельно. В назначенный день прошла регистрация. Фотографий со свадьбы у молодоженов нет: в СИЗО забрали у Виктории у телефон. Останутся только воспоминания.





— Мы уже давно планировали пожениться — на ноябрь 2020 года свадьбу планировали. Вообще хотели уехать в Польшу. И про свадебное путешествие Максим говорил, хотели съездить куда-нибудь отдохнуть после свадьбы. Но получилось так, как получилось.