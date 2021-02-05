+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Садят уже детей! 15-летнего подростка отправят на 2 года в спецколонию за администрирование телеграм-канала

В спецучреждение закрытого типа отправят на два года 15-летнего подростка, который вел тг-канал "Данные карателей Беларуси".

во время оглашения приговора

Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь

Напомним, 15-летний мальчик из Добруша был задержан в конце октября

МВД тогда выложило видео с подростком, на котором лицо скрыто, а голос изменен. По словам администратора паблика, в августе ему написал неизвестный и предложил создать телеграм-канал. От подростка требовалось только репостить сообщения из других каналов.

Уже в середине августа школьник создал телеграм-канал, накрутил подписчиков с помощью ботов и стал публиковать данные о силовиках и их семьях. Основную информацию он брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».

Площадку подросток использовал для получения от подписчиков денег, которые перечислялись ему на биткоин-кошелек. Полученные средства он тратил на еду, одежду и развлечения. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]