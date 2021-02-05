во время оглашения приговора

МВД тогда выложило видео с подростком, на котором лицо скрыто, а голос изменен. По словам администратора паблика, в августе ему написал неизвестный и предложил создать телеграм-канал. От подростка требовалось только репостить сообщения из других каналов.





Уже в середине августа школьник создал телеграм-канал, накрутил подписчиков с помощью ботов и стал публиковать данные о силовиках и их семьях. Основную информацию он брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».





Площадку подросток использовал для получения от подписчиков денег, которые перечислялись ему на биткоин-кошелек. Полученные средства он тратил на еду, одежду и развлечения.