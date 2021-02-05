Гродненские власти прислали активисту ответ на вопрос, как сушить белые и красные вещи на балконе

Еще в декабре прошлого года гродненский активист Евгений Дудкин создал петицию к властям Гродно с просьбой разъяснить правила вывешивания вещей белого и красного цветов на балконах граждан. Уже к тому времени в Беларуси за вывешивание флагов и белья разного цвета в определенной последовательности начали штрафовать по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Ответ от властей Дудкин разместил в своем Instagram.