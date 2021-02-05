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Гродненские власти прислали активисту ответ на вопрос, как сушить белые и красные вещи на балконе

Еще в декабре прошлого года гродненский активист Евгений Дудкин создал петицию к властям Гродно с просьбой разъяснить правила вывешивания вещей белого и красного цветов на балконах граждан. Уже к тому времени в Беларуси за вывешивание флагов и белья разного цвета в определенной последовательности начали штрафовать по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Ответ от властей Дудкин разместил в своем Instagram.



В ответе Гродненский горисполком сообщил активисту, что они не регламентируют вопросы ведения домашнего хозяйства отдельных граждан.

«Согласно ответа властей Гродно граждане могут спокойно вывешивать сушить свои вещи. Однако умолчали о самом важном моменте! Имеют ли к этому отношению вещи белого и красного цветов, о чем указывалось в заявлении к властям города», - пишет Евгений Дудкин.
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