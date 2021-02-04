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К чему бы это? В школах Бреста ищут украинцев

Администрации школ Бреста стали интересоваться, есть ли среди учащихся или их родителей граждане Украины.


3 февраля, родители стали сообщать, что в классные чаты учителя присылали странные сообщения. О своём украинском гражданстве или национальности "украинец" написать надо было в личные сообщения учителю. 

Якобы поручение собрать такие данные дал начальник отдела по образованию Брестского горисполкома А.М. Носков.

Почему и зачем собирают такие данные о детях и родителях, вопрос пока открытый.
Источник: 1reg.by
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