В Молодечно пьяный мужчина дважды пытался сжечь дом тещи

В Молодечно около часа ночи на линию 102 в райотдел милиции поступила информация о поджоге частного дома в переулке 1-м Сухом. О происшествии правоохранителям сообщили спасатели, прибывшие на место инцидента. Правда, еще до их приезда возгорание быстро ликвидировали соседи с помощью подручных средств, сообщили в УВД Миноблисполкома.





Правоохранителям удалось восстановить предполагаемую картину произошедшего и выяснить, что к поджогу причастен 48-летний безработный горожанин, ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и сопротивление сотрудникам милиции. Фигурант пытался поджечь дом собственной тещи, в котором живет и сам с семьей. Оперативники задержали подозреваемого, медосвидетельствование показало в крови мужчины более одного промилле алкоголя. Мотивы своего поступка фигурант объяснить не смог.





– Как выяснилось, инциденту предшествовала громкая разборка родственников на частном подворье. Сосед стал невольным свидетелем семейного скандала, а позже и очевидцем того, как мужчина взял в сарае бутылку с жидкостью и облил фасад деревянного здания. Затем попытался разжечь огонь зажигалкой, однако ему не удалось – разбушевавшегося мужчину вовремя остановил подоспевший сосед, – отметили правоохранители.





Но на этом история не закончилась. Спустя некоторое время злоумышленник решил довести дело до конца. Преступные действия мужчины вновь попытался пресечь сосед, выбежавший во двор. Он пытался отобрать у подозреваемого зажигалку, завязалась драка.





– В итоге горючая жидкость из бутылки разлилась и загорелась. Тогда сосед стал тушить вспыхнувшее пламя, пытаясь забросать его снегом. На помощь мужчине пришли другие соседи, они быстро погасили огонь – здание загореться не успело. В это время виновник инцидента отсиживался в доме, – добавили в УВД.





В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.