Начальник УСК рассказал, что следователи зафиксировали «неоднократные» факты, когда белорусы или даже организации, фирмы помогали с оплатой штрафов за участие в массовых акциях протеста. Мало того, Сергей Паско назвал их количество «значительным».





«В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут», — считает начальник УСК.





По его мнению, «принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности».





«В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — сделал вывод Сергей Паско.





По его словам, с санкции прокурора следствие наложило арест на деньги, заплаченные другими за оштрафованных протестующих. Следователи настаивают, чтобы платили непосредственно оштрафованные. А это значит, что некоторым протестующим, возможно, придется платить штраф еще раз.

Напомним, недавно за такую помощь в оплате штрафов были задержаныгомельские правозащитники Леонид Судаленко и Татьяна Лосица, в Минске — журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Всех их обвиняют в финансировании незаконных мероприятий. Правозащитники признали их политзаключенными.





Тем временем Телеграф попытался найти в законе принцип личной ответственности, на что ссылается СК, аргументируя правомочность своих действий.





В статье 4.2 КоАП Беларуси перечисляются все принципы, на которые опирается кодекс: «Административная ответственность основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма».









А вот в ПИКоАП говорится, что штраф обязан выплачивать «подвергнутый административному взысканию». Но где такие белорусы могут брать деньги на оплату взыскания — ни в КоАП, ни а ПИКоАП не оговоривается.





Правда, это не помешало уже однажды СК потребовать наложить арест на деньги, которые белорусы собирали для помощи попавшим под взыскание штрафа.





Только в августе 2020 года в Беларуси на помощь протестующим собрали 3,7 миллиона долларов — пожертвования сделали более 21 тысячи человек.





Такое проявление солидарности продолжилось и позднее. Из-за чего в СК ещё осенью попытались пресечь помощь одних белорусов другим.





В Следственном комитете рассказали, что счета блокируются у тех белорусов, кто получил помощь на оплату штрафа за участие в акциях протеста от BY_help.