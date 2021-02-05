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Аппетиты растут: в СК хотят содрать с протестующих штраф в двойном размере

Начальник Управления Следственного комитета по городу Минску Сергей Паско заявил, что помощь в оплате штрафов за протесты является "финансированием" этих самых протестов.

Аппетиты растут: в СК хотят содрать с протестующих штраф в двойном размере
Начальник УСК рассказал, что следователи зафиксировали «неоднократные» факты, когда белорусы или даже организации, фирмы помогали с оплатой штрафов за участие в массовых акциях протеста. Мало того, Сергей Паско назвал их количество «значительным».

«В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут», — считает начальник УСК.

По его мнению, «принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности».

«В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — сделал вывод Сергей Паско.

По его словам, с санкции прокурора следствие наложило арест на деньги, заплаченные другими за оштрафованных протестующих. Следователи настаивают, чтобы платили непосредственно оштрафованные. А это значит, что некоторым протестующим, возможно, придется платить штраф еще раз.

Напомним, недавно за такую помощь в оплате штрафов были задержаныгомельские правозащитники Леонид Судаленко и Татьяна Лосица, в Минске — журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Всех их обвиняют в финансировании незаконных мероприятий. Правозащитники признали их политзаключенными.

Тем временем Телеграф попытался найти в законе принцип личной ответственности, на что ссылается СК, аргументируя правомочность своих действий. 

В статье 4.2 КоАП Беларуси перечисляются все принципы, на которые опирается кодекс: «Административная ответственность основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма».


А вот в ПИКоАП говорится, что штраф обязан выплачивать «подвергнутый административному взысканию». Но где такие белорусы могут брать деньги на оплату взыскания — ни в КоАП, ни а ПИКоАП не оговоривается.

Правда, это не помешало уже однажды СК потребовать наложить арест на деньги, которые белорусы собирали для помощи попавшим под взыскание штрафа.

Только в августе 2020 года в Беларуси на помощь протестующим собрали 3,7 миллиона долларов — пожертвования сделали более 21 тысячи человек.

Такое проявление солидарности продолжилось и позднее. Из-за чего в СК ещё осенью попытались пресечь помощь одних белорусов другим.

В Следственном комитете рассказали, что счета блокируются у тех белорусов, кто получил помощь на оплату штрафа за участие в акциях протеста от BY_help.
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