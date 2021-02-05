Минчанка нападала на женщин-врачей
Фрунзенским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства нападения на врачей районной поликлиники столицы, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
По данным следствия, утром 28 декабря прошлого года 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Зайдя в кабинет к заведующей одного из отделений, минчанка беспричинно ударила ее и хватала за волосы. Услышав крики, ожидающие приема пациенты пресекли противоправные действия обвиняемой, после чего она скрылась с места происшествия.
Спустя пару дней девушка вновь вернулась в поликлинику. В коридоре она встретила заведующую уже другого отделения учреждения и нанесла ей удары по различным частям тела и стала хватать за волосы. На помощь врачу, как и в предыдущем случае, пришли пациенты поликлиники.
Как удалось установить правоохранителям, некоторое время обвиняемая состояла в отношениях с молодым человеком, который незадолго до случившегося решил их прекратить. После чего она неоднократно приходила к нему на работу, повреждала принадлежащий ему автомобиль, а также совершала иные противоправные действия. Узнав, что у бывшего молодого человека появилась новая возлюбленная, обвиняемая отыскала ее данные, а также место работы – заведующая в районной поликлинике, и отправилась к ней.
Минчанке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ввиду ее нестабильного психического состояния следователями назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Стоит отметить, что девушка своими противоправными действиями повлекла срыв в нормальной деятельности учреждения здравоохранения.
Обвиняемая нигде не работает, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Окончательная правовая оценка её действиям будет дана в ходе следствия.
Расследование продолжается.
У следствия имеются основания полагать, что эпизодов ее противоправной деятельности может быть больше. Если вы пострадали от ее действий или владеете информацией об иных эпизодах противоправной деятельности, обращайтесь по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11.
12:05 05/02/2021
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