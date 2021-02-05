Минчанка нападала на женщин-врачей













По данным следствия, утром 28 декабря прошлого года 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Зайдя в кабинет к заведующей одного из отделений, минчанка беспричинно ударила ее и хватала за волосы. Услышав крики, ожидающие приема пациенты пресекли противоправные действия обвиняемой, после чего она скрылась с места происшествия.





Спустя пару дней девушка вновь вернулась в поликлинику. В коридоре она встретила заведующую уже другого отделения учреждения и нанесла ей удары по различным частям тела и стала хватать за волосы. На помощь врачу, как и в предыдущем случае, пришли пациенты поликлиники.





Как удалось установить правоохранителям, некоторое время обвиняемая состояла в отношениях с молодым человеком, который незадолго до случившегося решил их прекратить. После чего она неоднократно приходила к нему на работу, повреждала принадлежащий ему автомобиль, а также совершала иные противоправные действия. Узнав, что у бывшего молодого человека появилась новая возлюбленная, обвиняемая отыскала ее данные, а также место работы – заведующая в районной поликлинике, и отправилась к ней.





Минчанке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ввиду ее нестабильного психического состояния следователями назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Стоит отметить, что девушка своими противоправными действиями повлекла срыв в нормальной деятельности учреждения здравоохранения.





Обвиняемая нигде не работает, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Окончательная правовая оценка её действиям будет дана в ходе следствия.





Расследование продолжается.





У следствия имеются основания полагать, что эпизодов ее противоправной деятельности может быть больше. Если вы пострадали от ее действий или владеете информацией об иных эпизодах противоправной деятельности, обращайтесь по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11.