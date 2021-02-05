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Уголовное дело о "массовых беспорядках" в Пинске направлено в суд

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 граждан в возрасте от 17 до 44 лет, которым инкриминировано участие в "массовых беспорядках".

Согласно материалам дела обвиняемые, приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, "грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами – досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам".

По версии прокуратуры, "в результате противоправных действий 7 сотрудникам милиции причинены менее тяжкие телесные повреждения, 6 – легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 – легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, 54 – побои".

Причиненный преступлением ущерб в сумме более 24 тыс. рублей не возмещен – прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба в солидарном порядке.

После изучения дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.

Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов продолжается. Правоохранительные органы ведут работу по установлению всех участников указанных противоправных действий, сообщает Прокуратура Брестской области.
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