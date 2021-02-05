Странное совпадение: в Омске внезапно умер врач, лечивший Навального

Сергей Максимишин скончался в возрасте 55 лет после сердечного приступа, сообщила «Галина Назарова. Замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) по анестезиологии и реанимациискончался в возрасте 55 лет после сердечного приступа, сообщила « Открытым медиа » пресс-секретарь Минздрава Омской области





Именно в эту больницу попал после отравления в августе прошлого года российский политик Алексей Навальный.





По словам Назаровой, Максимишин в прошлом году потерял несколько близких людей.





«Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию и он там умер», — сообщила «Открытым медиа» представитель ведомства.





О том, что Максимишин скоропостижно скончался, со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава ранее сообщило издание «Тайга.инфо». Причина смерти не уточнялась, но ведомстве отметили, что это был не коронавирус.





Алексей Навальный попал в токсикологическое отделение больницы скорой помощи № 1 в Омске 20 августа 2020 года после того, как он потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву.





Из-за состояния оппозиционера лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального без сознания доставили в реанимацию больницы, спустя несколько часов стало известно, что оппозиционер впал в кому.





Сразу же после его госпитализации его сторонники заявили, что Навального отравили. Однако омские врачи с такой точкой зрения не согласились, заявив, что отравляющих веществ в организме оппозиционера обнаружено не было.





В качестве предварительного диагноза основателю ФБК они поставили нарушение обмена веществ. 23 августа для дальнейшего лечения Навального транспортировали в Берлин.



