+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Странное совпадение: в Омске внезапно умер врач, лечивший Навального

Замглавврача омской больницы, в которую с отравлением госпитализировали Навального, умер от сердечного приступа

Замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин скончался в возрасте 55 лет после сердечного приступа, сообщила «Открытым медиа» пресс-секретарь Минздрава Омской области Галина Назарова. 

Именно в эту больницу попал после отравления в августе прошлого года российский политик Алексей Навальный. 

По словам Назаровой, Максимишин в прошлом году потерял несколько близких людей. 

«Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию и он там умер», — сообщила «Открытым медиа» представитель ведомства. 

О том, что Максимишин скоропостижно скончался, со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава ранее сообщило издание «Тайга.инфо». Причина смерти не уточнялась, но ведомстве отметили, что это был не коронавирус. 

Алексей Навальный попал в токсикологическое отделение больницы скорой помощи № 1 в Омске 20 августа 2020 года после того, как он потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву. 

Из-за состояния оппозиционера лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального без сознания доставили в реанимацию больницы, спустя несколько часов стало известно, что оппозиционер впал в кому. 

Сразу же после его госпитализации его сторонники заявили, что Навального отравили. Однако омские врачи с такой точкой зрения не согласились, заявив, что отравляющих веществ в организме оппозиционера обнаружено не было. 

В качестве предварительного диагноза основателю ФБК они поставили нарушение обмена веществ. 23 августа для дальнейшего лечения Навального транспортировали в Берлин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]