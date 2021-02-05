



«Все они – «аккумуляторщики», надежные люди, которые еще в прошлом году были готовы этим заниматься. Но сначала из-за ситуации в стране после выборов, потом после ухудшения ситуации с коронавирусом подготовку к референдуму пришлось отложить», – сказал Кисляк.





Вопрос, который планируется вынести на местный референдум, будет звучать так: Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельсовета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «Аккумуляторный альянс» (бывшее ООО «АйПауэр»)?





По словам правозащитника, на следующей неделе планируется провести организационное собрание. После этого, как только будут на руках нотариально заверенные согласия, все документы будут поданы в местные органы власти.





«До собрания размер инициативной группы может увеличиться, но меньше 10 человек при проведении местного референдума в ней быть не может», – дополнил Кисляк.



