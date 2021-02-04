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Таким он парнем был! Работы убитого Романа Бондаренко обнаружили в Жировичском монастыре

В Жировичском монастыре обнаружили роспись авторства Романа Бондаренко и табличку с его именем среди других авторов работы

Таким он парнем был! Работы убитого Романа Бондаренко обнаружили в Жировичском монастыре
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Как передает Газета Слонімская, в трапезной Жировичского монастыря имеется декоративная роспись на стене и чеканка с фамилиями художников. Первый среди других художников — Роман Игоревич Бондаренко. 

Как следует из информации на табличке, стену в трапезной учащиеся Минского архитектурно-строительного колледжа, где учился Роман Бондаренко, расписывали в 2007 году. 

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31-летний минчанин Роман Бондаренко умер в реанимации после того, как вечером 11 ноября мужчину схватили неизвестные в гражданской одежде и масках во дворе его дома на «Площади Перемен» и увезли. 

Позжк он оказался в Центральном РУВД Минска, откуда его в состоянии комы доставили в больницу скорой медицинской помощи. Враси делали все возможное, но спасти Романа не смогли. 12 ноября его не стало.

Правящий режим вместо того, чтобы возбудить дело о его убийстве, арестовал врача БПСМ Артема Сорокина и журналистку Тут.бай Катерину Борисевич за то, что опровергли лживую информацию о том, что Роман в вечер его убийства был пьян.
"Белорусский партизан"
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