Роман Игоревич Бондаренко. Как передает Газета Слонімская , в трапезной Жировичского монастыря имеется декоративная роспись на стене и чеканка с фамилиями художников. Первый среди других художников —





Как следует из информации на табличке, стену в трапезной учащиеся Минского архитектурно-строительного колледжа, где учился Роман Бондаренко, расписывали в 2007 году.





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31-летний минчанин Роман Бондаренко умер в реанимации после того, как вечером 11 ноября мужчину схватили неизвестные в гражданской одежде и масках во дворе его дома на «Площади Перемен» и увезли.





Позжк он оказался в Центральном РУВД Минска, откуда его в состоянии комы доставили в больницу скорой медицинской помощи. Враси делали все возможное, но спасти Романа не смогли. 12 ноября его не стало.





Правящий режим вместо того, чтобы возбудить дело о его убийстве, арестовал врача БПСМ Артема Сорокина и журналистку Тут.бай Катерину Борисевич за то, что опровергли лживую информацию о том, что Роман в вечер его убийства был пьян.



