Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 5 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.





Документ утверждает новый состав Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Ранее в составе было 23 человека, теперь — 20.





Комиссию ранее возглавляла директор государственного учреждения «Национальная книжная палата Беларуси» Елена Иванова. Сейчас председателем комиссии назначена Лилия Ананич. В документе есть примечание — «с ее согласия». То есть Лилия Ананич может согласиться либо отказаться возглавить комиссию, пишет tut.by





Заместителем председателя Республиканской экспертной комиссии по-прежнему останется замминистра информации Игорь Бузовский, а секретарем — консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Оношко.





В состав комиссии также входят представители научного сообщества из НАН Беларуси и вузов страны — доктора и кандидаты социологических, исторических, философских и филологических наук. А кроме того — представители силовых ведомств. Например, заместитель начальника главного управления КГБ Игорь Жуков, главный специалист отдела информации и пропаганды управления идеологической работы Госпогранкомитета Сергей Косачук, начальник четвертого отдела третьего управления ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук, заместитель начальника второго отдела четвертого управления ГУБОПиК МВД Дмитрий Юцов, представитель СК Сергей Кабакович и представитель ГТК Екатерина Шкурдюк.





Напомним, Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма была создана в 2014 году при Мининформе. Именно на основании решения этой комиссии в 2020 году телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA были признаны судом экстремистскими материалами.





Лилия Ананич с 2014 по 2017 год была министром информации в Беларуси. В настоящее время является депутатом Палаты представителей седьмого созыва. Вместе с другими депутатами она занимается разработкой законопроекта о недопущении героизации нацизма.