Нет плохой погоды, но снегопад электросети отрубает

В последние дни в центральной части Беларуси наблюдались неблагоприятные погодные условия - сильные снегопады.





Это могло негативно повлиять на электроснабжение.





Впрочем, в «Белэнерго» заявили, что массового отключения электричества удалось избежать.





Об этом сообщается в Telegram-канале государственного производственного объединения.

Отмечается, что с утра 4 февраля по утро 5 февраля была возобновлена подача электроэнергии в 132 населённых пункта, пишет belnovosti.by

Данная цифра может показаться значительной. Однако на деле речь идёт о небольших деревнях (в которых проживает не более 50 человек) и хуторах.





Жителей всех 132 населённых пунктов, где было восстановлено электроснабжение, можно разместить в нескольких многоэтажках.









Поэтому масштабы влияния снегопада на энергоснабжение нельзя назвать серьёзными.





Также стоит отметить, что в обычные дни, когда неблагоприятных погодных явлений не наблюдается, ежедневно приходится восстанавливать подачу электроэнергии в среднем в 50-60 деревень.







