Дело Зайцева. Получит ли сбытчик наркоты в Украине статус беженца?

Юрий Зайцев. Фото СК





Зайцева задержали в Украине в августе прошлого года, сейчас он находится в СИЗО Одессы. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Украины запрос о выдаче беглеца, однако Зайцев всячески этому сопротивляется. Его экстрадиция может затянуться на месяцы, пишет mogilev.online





Напомним, по выводам следствия, в 2013-2014 годах на территории Беларуси действовала ОПГ по производству и сбыту психотропных веществ. Торговля так называемыми «марками» (пропитанные раствором «спайсов» небольшие кусочки бумаги) осуществлялась через интернет-магазины Tobaccoshop, Zakупон.by и Go Daddy. Одной из ключевых фигур и идейным вдохновителем преступной группы являлся уроженец Пинска Юрий Зайцев (1991 г.р.). К началу лета 2014-го были задержаны 11 членов группы, однако лидеру удалось скрыться, и его объявили в международный розыск. В ходе обысков были изъяты более 36 кг психоактивных веществ и 200 тысяч «марок», часть из которых уже была обработана специальными реагентами и подготовлена к реализации.





Дело слушалось в Минском областном суде в закрытом заседании. Приговор вынесли 4 марта 2016 года. Среди обвиняемых были минчане, жители Могилевской, Брестской и Витебской областей. Самому старшему на момент вынесения приговора было 38 лет, самому младшему — всего 20. Четверых приговорили к 19 годам лишения свободы, в их числе уроженцы Бобруйска Александр Черепко (1993 г. р.) и Юлия Остапенко (1992 г. р.). Остальные члены ОПГ получили сроки от 9 до 17 лет. Зайцев как лидер преступной организации, если бы он вместе со всеми находился на скамье обвиняемых, мог получить от 20 до 25 лет.





Клиенты ОПГ Зайцева. Фото СК





Как стало известно «МогилевОнлайн» из опубликованного в открытом доступе решения Малиновского районного суда Одессы, экстрадиционный арест Юрия Зайцева продлен до 14 марта 2021 года. Судя по всему, он пытается максимально затянуть процедуру выдачи Беларуси. Из судебного документа стало известно, что белорус обратился в Государственную миграционную службу Украины с ходатайством о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.





Получить такой статус в Украине можно при условии предоставления доказательств, что человека на родине преследуют по причинам гражданства, расы, вероисповедания, политическим убеждениям, сексуальной ориентации и другим, вследствие угрозы его жизни, безопасности или свободе в стране происхождения из-за опасений применения относительно него смертной казни или исполнения приговора о смертной казни или пыток и бесчеловечного обращения.





Вряд ли Зайцев сможет убедить власти Украины, что в Беларуси его преследуют за веру или политику, однако его заявление обязаны рассмотреть. В случае отказа он и его адвокат вправе обжаловать решение миграционной службы в судах. Что, безусловно, затянет процедуру выдачи. При этом экстрадиционный арест не может продолжаться более двенадцати месяцев. После истечения этого срока беглеца обязаны освободить из-под стражи. А задержали Зайцева в Одессе 17 августа 2020 года. Очевидно, что для него это ключевая дата в решении вопроса: быть в розыске, но на свободе или гнить долгие годы в тюрьме.



