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Вот это размах! Россиянка похоронила 11 мужей

Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.




По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.

Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.
РИА Новости
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