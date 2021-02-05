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Фотофакт: Так выглядят свидетели-омоновцы

И это еще раз доказывает, что они понимают, чем в будущем может обернуться их нынешняя "активность".



Сегодня должен быть вынесен приговор по делу программиста Степана Чикилева. 15 ноября он, по версии следствия, бросил камень в сторону милицейской машины, после чего его сбил другой служебный автомобиль. Свидетелями выступали силовики, которые задерживали Чикилева в тот день. На суд они пришли в куртках, масках-балаклавах и очках с непрозрачными стеклами. Репортаж из зала суда опубликовал TUT.BY.

Ранее сообщалось, что Чикилеву грозит до 6 лет, но гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Приговор огласят 5 февраля.
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