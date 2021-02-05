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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Турсоюз после ареста экскурсионной группы просит разъяснить порядок проведения экскурсий

Белорусская туриндустрия озабочена участившимися на фоне акций протеста случаями задержания и привлечения к ответственности гидов и экскурсантов. В этой связи Республиканский союз туристических организаций обратился с письмом в министерство спорта и туризма Беларуси с просьбой дать официальные разъяснения по этому поводу, сообщает пресс-служба РСТО.


"В связи с участившимися случаями привлечения экскурсоводов и экскурсантов к административной ответственности во время выполнения экскурсий, просим разъяснить порядок оформления групп, порядок работы экскурсовода на маршруте и другие параметры – во избежание в будущем инцидентов", - говорится в письме.

В минувшее воскресенье, 31 января, в центре Минска (рядом с площадью Независимости) задержали целую экскурсионную группу (на момент задержания экскурсантов было семеро). Бесплатную экскурсию проводила аттестованный гид, индивидуальный предприниматель Оксана Манкевич. В перечень ее программ входят и экскурсии по историческому центру Минска.

Гида обвинили в проведении несанкционированного властями мероприятия. Якобы в это время в центре Минска должна была проходить репетиция марша против Всебелорусского народного собрания.

Экскурсовод пояснила, что получать разрешения на такие экскурсии не надо и просила приобщить к делу записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, бесплатные экскурсии необходимы для привлечения клиентов - в качестве рекламы. Однако ее доводы остались без внимания.

В итоге 1 февраля суд Фрунзенского района Минска присудил Оксане Манкевич 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП. Участники экскурсии получили штрафы.
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