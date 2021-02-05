+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Украине возможно продлят карантин до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 февраля заявил о планах правительства сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью его продления, сообщает ТАСС.

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. Вакцинация населения от коронавируса в стране еще не началась.


Минздрав Украины сообщил в четверг, что с начала пандемии на Украине общее число случаев инфицирования достигло 1 232 246, выздоровели 1 055 406 человек, 23 229 скончались. За время эпидемии проведено более 6,3 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден у каждого пятого. Охват населения тестированием составляет около 15%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]