В Украине возможно продлят карантин до 30 апреля

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. Вакцинация населения от коронавируса в стране еще не началась.









Минздрав Украины сообщил в четверг, что с начала пандемии на Украине общее число случаев инфицирования достигло 1 232 246, выздоровели 1 055 406 человек, 23 229 скончались. За время эпидемии проведено более 6,3 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден у каждого пятого. Охват населения тестированием составляет около 15%.