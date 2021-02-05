В Украине возможно продлят карантин до 30 апреля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 февраля заявил о планах правительства сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью его продления, сообщает ТАСС.
На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. Вакцинация населения от коронавируса в стране еще не началась.
Минздрав Украины сообщил в четверг, что с начала пандемии на Украине общее число случаев инфицирования достигло 1 232 246, выздоровели 1 055 406 человек, 23 229 скончались. За время эпидемии проведено более 6,3 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден у каждого пятого. Охват населения тестированием составляет около 15%.
07:50 05/02/2021
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