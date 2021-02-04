Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса по событиям в столице с 9 на 10 августа: по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудников милиции), ч. 1 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).





Дело рассматривала судья Екатерина Мурашко.





Согласно тексту обвинения, ночью 10 августа, с 00:40 до 00:45, Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрёстке ул. Богдановича-Купалы-Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ. В это время Иван Коневега был трезв.





Обвиняемый не признал своей вины ни по одной из вменяемых ему статей. Единственное, что он признал, — это то, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Коневега отрицал, что у него был преступный умысел и что он якобы применял насилие. С его слов, он наоборот говорил другим гражданам вести себя мирно.





На суде он сказал, что действительно пытался остановить машину ГАИ, так как боялся, что она на большой скорости въедет в толпу людей, находившихся на дороге. Он два раза ударил рукой по машине сзади слева для привлечения внимания сотрудников ГАИ. На машине остались отпечатки его пальцев, по которым позже его и идентифицировали.





Иван Коневега погасил половину суммы нанесенного ущерба за ремонт автомобиля ГАИ (остальные 50% — другой обвиняемый по фамилии Лукович). Обвиняемый извинился перед сотрудниками ГАИ и раскаялся в своих действиях.





На суде дали показания два инспектора ГАИ, признанные по делу потерпевшими, — Романовский и Раткевич. Они испугались - «толпа окружила их машину, люди бросали в них пластиковые бутылки с жидкостью, били ногами, руками и прочими частями тела по машине, нанесли много повреждений». По их словам, в тот момент им стало страшно за свою жизнь и поэтому они уехали. При этом «нападение» на машину длилось минуту-полторы. Никаких травм сотрудники ГАИ не получили, а только лишь испугались.





Оба пострадавших заявили гражданские иски о компенсации морального ущерба – в размере 500 и 400 рублей. Романовский не смог толком пояснить, почему именно на такую сумму, сказал, что «за переживания о поврежденной машине и возможном развитии событий». Раткевич же объяснил необходимость компенсации тем, что после инцидента у него началась бессонница. Деньги они хотят передать детскому дому.

К делу были также приобщены положительные характеристики и благодарности от клиентов и компаний, с которыми он сотрудничал.

В ходе прений сторон прокурор отметил, что обвинением не выявлено отягчающих обстоятельств. Но при этом он запросил для Ивана Коневеги 3 года лишения свободы в колонии общего режима.





Адвокат отметил, что хлопок по машине не сопоставим с тремя годами лишения свободы.





Родные Коневеги в этот же день оплатили 900 рублей, которые запросили сотрудники ГАИ в качестве компенсации морального вреда. После этого пострадавшие отказались от исковых требований.





4 февраля судья Екатерина Мурашко озвучила приговор: 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Столько, сколько просил присудить прокурор.











